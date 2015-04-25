طوارئ بالبحيرة لمواجهة تلوث المياه بعد تفجير خطوط الغاز بكفر الدوار

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحيرة، حالة الطوارئ لمواجهة تلوث مياه النيل، إثر تسرب بقع بترولية نتيجة الحادث الإرهابى، الذى فجر خطوط الغاز بمنطقة كفر الدوار.

من جانبه، أكد خالد حسين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه البحيرة، أن مياه الشرب بقرية أبيس، التابعة لمركز كفر الدوار قد تعرضت للتلوث نتيجة وجود بقايا نفطية بمياه ترعة المحمودية بمدينة كفر الدوار، بعد انفجار 3 خطوط غاز مار بالقرب من الترعة، مضيفًا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إغلاق محطة مياه أبيس تحسبا لتعرضها للتلوث، لافتا إلى قيام لجنة كيميائية من الشركة القابضة لمياه الشرب لأخذ عينات من المياه وانتشال شوائبها.