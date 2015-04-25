أسرة مدير مدرسة بالبحيرة توفى بعد إلغاء ندبه ترفض عزاء وكيل وزارة التعليم

رصدت كاميرا اليوم السابع، قيام أهالى المرحوم المهندس كامل عبد المجيد إسماعيل وتيد مدير مدرسة الفنية بنات سابقًا بطرد وكيل وزارة التربية والتعليم ومنعه من دخول المنزل لتقديم العزاء معتبرينه من المتسببين فى وفاته.

وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر خبر وفاة مدير مدرسة الفنية بنات بعد إبلاغه بقرار نقله كمعلم أول بمدرسة الزخرفية.

وقد سادت حالة من الغضب العارم بين مدرسى البحيرة عقب تلقيهم خبر وفاة زميلهم متأثرًا بحسرته وإرتفاع فى ضغط الدم فور تلقية هذا الخبر المحزن وقد تحولت الجنازة لمظاهرة مناهضة لوكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ومدير التعليم الفنى بالمديرية.

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