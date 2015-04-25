آثار الإسكندرية: لا يوجد قرار بردم الصهريج الأثرى بمستشفى دار إسماعيل

أكد محمد متولى ، مدير عام الآثار الإسلامية بالإسكندرية ، أنه لم يصدر قرار من وزارة الآثار بردم الصهريج الأثرى تحت مستشفى دار إسماعيل للولادة كما أشيع، وهو عار تماما من الصحة.

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن قرار اللجنة الدائمة بوزارة الآثار جاء للحفاظ على الصهريج من خلال مخاطبة وزارة النقل لإنشاء كوبرى علوى على امتداد 50 متر فوق الصهريج، بحيث يكون سقف الصهريج مغطى بالكوبرى ولا يتأثر بالحركة و الاهتزازات للترام و السيارات حفاظا على الصهريج.

وأشار إلى أن الصهريج داخل المستشفى بمسافة 100 متر داخل سور المستشفى و باقى الصهريج يمتد تحت شارع الخديوى تحت الأرض، مما يعرضه للاهتزازات بسبب حركة الترام وسيارات النقل الثقيلة.

وقال: إن مشروع الكوبرى سيتم تنفيذه بالتنسيق مع المحافظة والمستشفى وهيئة النقل وإدارة الآثار الإسلامية، مشيرا إلى أنه إلى الآن لم يصل الرد من هيئة النقل العام.