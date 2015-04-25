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مباحث تموين الغربية تضبط 7870 علبة سجائر مجهولة المصدر بطنطا

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مباحث تموين الغربية تضبط 7870 علبة سجائر مجهولة المصدر بطنطا مباحث تموين الغربية تضبط 7870 علبة سجائر مجهولة المصدر بطنطا
تمكن ضباط إدارة مباحث بالغربية، من ضبط 7870علبة سجائر مجهولة المصدر داخل محل لبيع السجائر بشارع الجلاء ثان طنطا قبل بيعها للجمهور، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، بقيام "م.ح.م" صاحب محل لبيع السجائر بشارع الجلاء دائرة قسم شرطة ثان طنطا بجلب كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وغير المصحوبة بأية مستندات أو فواتير تفيد دخولها البلاد عبر المنافذ الجمركية المشروعة، مما يؤكد عدم سداده الرسوم الجمركية عليها وعدم خضوعها لأى اختبارات تفيد مطابقتها للمواصفات القياسية الأمر الذى يسبب خطورة بالغة على الصحة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات قام ضباط الإدارة باستهداف المحل، وتبين عدم تواجد المذكور، وتم التفتيش فى حضور "م.م.ا" 21 سنة عامل – مقيم بشارع محمد شلبى دائرة قسم ثان طنطا، تم ضبط (7000) علبة سجائر مستوردة مدون عليها علامات وبيانات تجارية مقلدة، و(870) علبة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير بكل علبة.

وبسؤال "م.م.ا" أقر بملكيته للمضبوطات بقصد البيع، ولم يقدم أية مستندات أو فواتير تفيد مصدر حصوله على كمية السجائر، تحرر المحضر 10893 جنح قسم ثان طنطا، وقام العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بإخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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