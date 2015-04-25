حبس 3 عاطلين ضبط بحوزتهم 120 كيلو بانجو بقوارب الصيد فى القليوبية

أمرت نيابة كفر شكر بحبس 3 عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بترويج المخدرات "البانجو" بقوارب الصيد فى كفر شكر بالقليوبية.

كانت مباحث مركز كفر شكر تمكنت من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى المواد المخدرة باستخدام قوارب الصيد لترويج المخدرات على الشباب وبحوزتهم 120 كيلو من مخدر البانجو وسلاح نارى بندقية آلية وعدد 80 طلقة من ذات العيار.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث مركز كفر شكر، بوصول معلومات لضباط مباحث المركز تفيد قيام كل من "السيد ا د" 31 سنة عاطل السابق اتهامه فى القضية رقم 2034 جنح مركز زفتى لسنة 8 سرقة محكوم عليه هارب فى القضية رقم 12032 جنح مركز زفتى لسنة 2012 – إيصال أمانة حصر رقم 14537 لسنة 2013 الحكم غيابيا 6 شهور جلسة 2/6/ و" إبراهيم ع ا" 28 سنة عاطل و"اسلام ا ه" 29 سنة عاطل "- بتكوينهم تشكيلا عصابيا فيما بينهم تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بصورة علنية وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر لحماية تجارتهم الآثمة، ويترددون على دائرة المركز لممارسة نشاطهم الإجرامى مستخدمين قوارب الصيد فى ترويج مواد تجارتهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم سلاح نارى بندقية آلية عيار 7.62 ×39 تحمل رقم 0885 وعدد [ 80 ] طلقة من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 120 كيلو جراما ومبلغ مالى 2000 جنيه.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بصحتها، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.