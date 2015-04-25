أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 22 سلاحا ناريا و38 قطعة أثرية فى حملة أمنية موسعة بأسيوط

Google+ Print
ضبط 22 سلاحا ناريا و38 قطعة أثرية فى حملة أمنية موسعة بأسيوط ضبط 22 سلاحا ناريا و38 قطعة أثرية فى حملة أمنية موسعة بأسيوط
واصلت قوات الأمن فى أسيوط حملاتها الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 22 قطعة سلاحا ناريا، و409 طلقات نارية، 38 قطعة يشتبه فى أثريتها، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحملة أمنية مكبرة شاركت فيها قوات إدارات البحث الجنائى والمرافق والتموين والمرور مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية شملت ضبط 9 بنادق آلية و9 بنادق خرطوش و3 قطع فرد محلى الصنع وطبنجة و7 خزن و409 طلقات مختلفة الأعيرة و4 قطع سلاح أبيض.

كما نجحت قوات الأمن فى ضبط قضية بمضبوطات (100 جرام) من مخدر الحشيش وضبط (نادى . م . ع) 45 سنة، مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل وبحوزته (38 قطعة يشتبه فى أثريتها منها 29 على شكل تماثيل مختلفة الأحجام، و9 عملات معدنية، وضبط السيارة رقم ن م أ 3259 نقل قيادة (مصطفى . ف . ف) مواليد 1983، سائق وصحبته (سعدون . ف ز ع) مواليد 1989 مقيمان بمحافظة المنيا وبحوزتهما 30 طنا من الأقماح المحلية المحظور نقلها خارج حدود المحافظة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع كلٍ على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365