ضبط 22 سلاحا ناريا و38 قطعة أثرية فى حملة أمنية موسعة بأسيوط

واصلت قوات الأمن فى أسيوط حملاتها الأمنية، حيث تمكنت من ضبط 22 قطعة سلاحا ناريا، و409 طلقات نارية، 38 قطعة يشتبه فى أثريتها، فى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وقامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بحملة أمنية مكبرة شاركت فيها قوات إدارات البحث الجنائى والمرافق والتموين والمرور مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية شملت ضبط 9 بنادق آلية و9 بنادق خرطوش و3 قطع فرد محلى الصنع وطبنجة و7 خزن و409 طلقات مختلفة الأعيرة و4 قطع سلاح أبيض.

كما نجحت قوات الأمن فى ضبط قضية بمضبوطات (100 جرام) من مخدر الحشيش وضبط (نادى . م . ع) 45 سنة، مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط، مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية شروع فى قتل وبحوزته (38 قطعة يشتبه فى أثريتها منها 29 على شكل تماثيل مختلفة الأحجام، و9 عملات معدنية، وضبط السيارة رقم ن م أ 3259 نقل قيادة (مصطفى . ف . ف) مواليد 1983، سائق وصحبته (سعدون . ف ز ع) مواليد 1989 مقيمان بمحافظة المنيا وبحوزتهما 30 طنا من الأقماح المحلية المحظور نقلها خارج حدود المحافظة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع كلٍ على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.