القبض على طالب جامعى بحوزته بندقية خرطوش وطبنجة بالبحيرة

تمكن منذ قليل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شبراخيت، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بطريق شبراخيت دمنهور (فرعى) أمام قرية الرجايبة دائرة المركز من ضبط السيارة رقم ب م ج 7491 ماركة فيات حمراء اللون قيادة "م.أ.ع.ع" طالب بكلية الشريعة والقانون ومقيم لقانة دائرة المركز، تمكنت القوات من السيطرة عليه وضبطه.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 2 سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش متعددة الطلقات (سعة 8 طلقات) تركى الصنع عيار 12 و6 طلقات من ذات العيار، طبنجة 9 مم محدثة صوت و4 طلقة من ذات العيار.

وتحرر المحضر 4752/66 جنايات مركز شرطة شبراخيت لسنة 2015.