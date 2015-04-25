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ضبط المتهم بخطف طبيب أسنان بقنا

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ضبط المتهم بخطف طبيب أسنان بقنا ضبط المتهم بخطف طبيب أسنان بقنا
تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دشنا بإشراف العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى من ضبط المتهم باختطاف طبيب أسنان.

تلقى اللواء عادل عبد العظيم أيوب مدير أمن قنا إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث يفيد ضبط "أحمد ا ا" 37 سنة، والمطلوب فى المحضر رقم 511 إدارى دشنا خطف طبيب أسنان، تحرر محضر بالضبط، وجار العرض على النيابة العامة.
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