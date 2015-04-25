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إصابة ضابطين فى انقلاب سيارة شرطة بالفيوم

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إصابة ضابطين فى انقلاب سيارة شرطة بالفيوم إصابة ضابطين فى انقلاب سيارة شرطة بالفيوم
أصيب ضابطان ومساعد ورقيب شرطة فى انقلاب سيارة للشرطة بطريق القاهرة أسيوط الغربى فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام قد استقبل منذ قليل ضابطين مصابين، وهما النقيب أحمد محمد عبد المجيد 25 سنة، والنقيب محمد طه عثمان 34 سنة ومساعد شرطة مصاب يدعى محمود حسن محمد 48 سنة، ورقيب شرطة يدعى ناصر عبد التواب سيد 43 سنة، وتبين أن جميعهم كانوا يستقلون سيارة شرطة وانقلبت بهم بطريق القاهرة أسيوط الغربى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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مصر 365