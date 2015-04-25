قافلتان طبيتان من كلية طب الأزهر والقصر العينى تزوران الوادى الجديد‎

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد إن محافظة الوادى الجديد تستقبل قافلة طبية من كلية الطب جامعة الأزهر للعمل بمركزى الخارجة والداخلة بالوادى الجديد خلال الفترة من 26 إبريل وحتى 30 إبريل 2015 وتضم القافلة نخبة من أساتذة الطب فى التخصصات الآتية : (جراحة عامة- رعاية مركزة- أوعية دموية- تخدير- مخ-مسالك- نساء وتوليد- قلب- أطفال- جلدية- صدر- أنف وأذن- باطنة- أسنان- رمد- عظام- أمراض متوطنة) .

وأضاف أنه تصل قافلة طبية آخرى من كلية طب القصر العينى الطبي​ المحافظة خلال الفترة من 30 إبريل إلى 3 مايو وتضم القافلة نخبة من أساتذة الطب فى التخصصات الآتية : (جراحة التجميل- الذكورة- جراحة الأوعية -تخدير- أمراض عصبية-مسالك بولية- نساء وتوليد- قلب- طب أطفال – أنف وأذن- أمراض باطنة- جراحة عامة – طب الحالات الحرجة- أمراض جلدية.