مستشفى الإبراهيمية بالشرقية: خروج جميع مصابى التسمم لتماثلهم للشفاء

أعلن الدكتور فكرى طنطاوى، مدير مستشفى الإبراهيمية المركزى بالشرقية، منذ قليل، أنه لا توجد حالات اشتباه تسمم بالمستشفى، وخرجت جميع الحالات لتماثلهم للشفاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشفى كان به 5 مصابين واستقبل 15 آخرين صباح اليوم وتماثلوا جميعا للشفاء.
>- تقرير مفتش صحة الشرقية يكذب المديرية: المتوفى بـ"الإبراهيمية" مات مسمومًا
وأضاف طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشفى كان به 5 مصابين واستقبل 15 آخرين صباح اليوم وتماثلوا جميعا للشفاء.
>
>- تقرير مفتش صحة الشرقية يكذب المديرية: المتوفى بـ"الإبراهيمية" مات مسمومًا
- محافظ الشرقية يقرر غلق جميع المحطات "الأهلية للمياه المفلترة"
- بعد وفاة أول مصاب بالتسمم داخل مستشفى الإبراهيمية.. استقبال 25 حالة جديدة.. و"صحة الشرقية": المتوفى مريض بالكبد.. وإجمالى المصابين 576 تماثل منهم 565 للشفاء و11 تحت الملاحظة
- المتحدث باسم وزارة الصحة: 55 حالة تسمم جديدة فى الشرقية وشفاء 47 منها
- نيابة الشرقية تأمر بالكشف على متوفى الإبراهيمية وتحليل عينه من أمعائه
- مدير نيابة الإبراهيمية يأخذ عينة من محطة مياه الشرب لمعرفة سبب التسمم
- محافظ الشرقية يطلب نسب تحاليل مياه المحطات