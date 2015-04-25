مستشفى الإبراهيمية بالشرقية: خروج جميع مصابى التسمم لتماثلهم للشفاء

أعلن الدكتور فكرى طنطاوى، مدير مستشفى الإبراهيمية المركزى بالشرقية، منذ قليل، أنه لا توجد حالات اشتباه تسمم بالمستشفى، وخرجت جميع الحالات لتماثلهم للشفاء.

وأضاف طنطاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المستشفى كان به 5 مصابين واستقبل 15 آخرين صباح اليوم وتماثلوا جميعا للشفاء.

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