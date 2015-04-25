"صحة إسكندرية": لا يوجد تسمم بمياه الشرب فى المحافظة

أكد الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عدم صحة ما تناقله بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود حالات تسمم بسبب مياه الشرب فى محافظة الإسكندرية.

وقال حجازى فى تصريح له اليوم 25 أبريل 2015 إن المستشفيات الحكومية بأنواعها سواء التابعة لوزارة الصحة أو التأمين الصحى أو جامعة الإسكندرية لم تتلق حالات تسمم بسبب مياه الشرب، وأوضح حجازى أنه فى حال وصول أى حالات تسمم للمستشفيات مرتبطة بالمياه، سيتم إبلاغ غرفة الطوارئ الموجودة بمديرية الصحة، التى تعمل على مدار 24 ساعة مع هيئة الإسعاف والمستشفيات الحكومية والخاصة.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه يتم حاليا أخذ عينات من مياه الشرب بصفة دورية مكثقة من نقاط مختلفة بالمحافظة لتحليلها، والتأكد من صلاحيتها، وأن وزارة الصحة حريصة تماما على عدم إخفاء مثل هذه الأمور حرصا على صحة المواطن وعملا بمبدأ الشفافية، كما أن دور المديرية رقابى على شركات مياه الشرب، وليس لها مصلحة فى استمرار ضخ مياه غير صالحة، بل ستوقف فورا أى محطة مياه يظهر أن المياه الخارجة منها غير صالحة للشرب.