جامعة سوهاج تشارك فى مهرجان طلابى وتحتفل بأعياد سيناء مع الجيش الثانى

شاركت جامعة سوهاج اليوم السبت بوفد يضم 30 فردًا من بينهم 21 طالبًا وطالبة فى المهرجان السادس للأسر الطلابية والمقام برحاب جامعة قناة السويس بمحافظة الاسماعيلية فى الفترة من 25 إلى 29 إبريل الحالى.

صرح بذلك د. نبيل نور الدين رئيس الجامعة وقال إن الجامعة تحرص سنويًا على المشاركة فى هذا الملتقى لما له من أهمية كبيرة فى تجميع شباب الجامعات المصرية بالتزامن مع أعياد تحرير سيناء.

وأشار د.صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة سوف تشارك فى العديد من الأنشطة خلال المهرجان منها النشاط الرياضى فى ألعاب "خماسى كرة القدم، كرة طائرة شاطئية، تنس طاولة والنشاط الثقافى فى "الشعر والقرآن الكريم ودورى المعلومات ومجلة الحائط"، إضافة إلى النشاط الفنى فى "الغناء الفردى والخط العربى"، والنشاط الاجتماعى فى "مسابقة الشطرنج"، وأخيرًا النشاط العلمى فى مسابقة فى "تصميم CD عن أهم إنجازات المحافظة التابع لها الجامعة"، تحت عنوان "الحفاظ على البيئة فى محافظتك والجامعة".

وأضاف د. هانى جعفر مسئول التواصل الطلابى أن الملتقى يشمل زيارة لجميع الوفود المشاركة إلى موقع حفر قناة السويس الجديدة، وعمل لقاءات مع العمال القائمين على الحفر، إضافة إلى تنفيذ ندوة للجامعات المشاركة بالجيش الثانى الميدانى عن الأمن القومى المصرى، وزيارات لتبة الشجرة وخط بارليف وعدد من شواطئ الإسماعيلية وفايد