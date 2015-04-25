بالصور.. إزالة التعديات من أحد شواطئ العجمى بالإسكندرية

تقدم أحد المواطنين بشكوى إلى حى العجمى بالإسكندرية بوجود تعد على الشاطئ من قبل أحد مستأجرى الشاطئ بمدينة الفيروز بجوار مساكن بنك مصر ، حيث قام المستأجر ببناء سور مرتفع يمنع الرؤية عن السكان.

ومن جانبه، قام حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى بإزالة السور بعد أقل من ساعة، بالتعاون مع مدير إدارة الشواطئ بالحى.

ومن جهة أخرى قام حى العجمى برئاسة اللواء سامى شلتوت رئيس الحى، بالتعاون مع إدارة إشغال طريق، بحملة صباحية لإزالة إشغالات الطريق والتحفظ على معدات المبانى المخالفة.

وقد أسفرت الحملة على التحفظ على 2 لودر وخلاطة من منطقة بيانكى البيطاش وحلة حفار مخصصة لهدم فيلا قديمة بشارع متفرع من شارع الحنفية، كما تم رفع 8 إشغال من طريق إسكندرية مطروح.



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إزالة التعديات عن شاطئ العجمى



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التعديات على شاطئ العجمى



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إزالة فورية للتعديات



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إزالة المبانى المخالفة بالعجمى