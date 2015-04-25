بالصور.. محافظ كفر الشيخ يشارك شباب "قلين" فى حملة نظافة

شارك الدكتور أسامة مدى محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، العشرات من شباب مدينة قلين والمجلس المصرى للقيادات الشبابية بكفر الشيخ فى حملة لتجميل ونظافة شارع جمال عبد الناصر بمشاركة السيد اللواء محمود مطاوع رئيس مدينة قلين.

بدأت الحملة من أمام مطافى قلين إلى سور محكمة قلين وتم رسم جداريات وطنية على سور السكة الحديدية بقلين، قام برسمها فنانين تشكيليين متطوعين من أبناء قلين.

وشارك المحافظ بتنظيف الشوارع ودهان الأرصفة وزرع الأشجار ورسم بعض الرسومات "جرافيتى" على الحوائط والجدران، وأهاب المحافظ المواطنين بضرورة عدم إلقاء القمامة فى الشوارع حتى تكون نظيفة وجميلة.

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دهان جدران السكك الحديدية



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دهان جدران المدارس



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دهان كراسى محطة قطار قلين



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لافتات للمجلس المصرى للقيادات الشبابية



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دهان الأرصفة



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دهان الأسوار



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محافظ كفر الشيخ مع الأهالى بقلين



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المحافظ مع قيادات المجلس المصرى للقيادات الشبابية



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دهان الأرصفة فى شوارع قلين