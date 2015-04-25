بالصور.. ضبط 412 قطعة سلاح أبيض و912 هارب خلال أسبوع بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس عن نجاح حملة موسعة استمرت على مدار الأسبوع الماضي من ضبط 412 قطعة سلاح أبيض و4 أسلحة نارية و912 هارب من أحكام قضائية.

> تلقى اللواء طارق الجزار مساعد الوزير مدير أمن السويس إخطارًا من العميد إبراهيم الديب مدير مباحث المديرية بنجاح رئيس مباحث قسم السويس من ضبط احد الأشخاص ويدعى “ي .أ” وبحوزته عدد 8 قطع سلاح أبيض “مطواه قرن غزال”.

وبمناقشته قرر أنه قام بشرائها من محل كائن بميدان الغريب – دائرة القسم، حيث تم استهداف المحل المشار إليه وأمكن ضبط المدعو “أ. أ” تاجر مخلفات سفن وبحوزته داخل المحل عدد “412″ مطواه مختلفة الأنواع منهم “30″ مطواه قرن غزال وعدد “250″ مطواه مقبض معدني وعدد “132″ مطواه ذات مقبض خشبي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ولايوجد معه ثمة فواتير أو بيانات خاصه بها مخالفًا القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 الخاص بحظر التعامل في السلع مجهولة المصدر، وأضاف بأن تلك الأسلحة يتم دخولها البلاد من دولة الصين “عن طريق التهريب” بمعرفة المستوردين.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2653 لسنة 2015 جنح قسم شرطة السويس وعرض المتهم والمضبوطات على النيابة العامة.

كما تم ضبط 30 شخص بحوزته مواد مخدره للتعاطي وتم ضبط عدد “21″ حالة سرقة تيار كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بمعرفة المختصين بقسم شرطة كهرباء السويس.

كما تم إزالة عدد “40″ حالة إشغال بالطريق العام و912 هارب من أحكام قضائية “18 جنايات – 634 حبس جزئي – 213 غرامات – 56 مخالفات” ، كما تم ضبط ” 7845 ” مخالفة مرورية متنوعة.