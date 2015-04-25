3 نصائح لو عاوز تتخلص من الدهون.. أهمها اشرب زنجبيل بالقرفة

السمنة من أكثر الأمراض انتشارا، وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، أن السمنة من أخطر الأمراض التى يصاب بها الشخص، ولها العديد من المضاعفات كالإصابة ببعض الأمراض المزمنة والدائمة كأمراض القلب وتساعد على ارتفاع نسبة الضغط والسكر والكولسترول، ولتجنب الإصابة بمضاعفتها ينصح بمحاولة القضاء عليها عن طريق اتباع بعض الحيل الغذائية التى تساعد فى التخلص من الوزن الزائد.

وتتابع د. علا، أن الحميات الغذائية الخاصة بالتخلص من الوزن الزائد معظمها تكون قاسية وهذا يساعد الجسم على اختزان المزيد من الدهون داخله ويمنع التخلص منها، وأفضل الحيل الغذائية هى الغنية بالكل الفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الحيل التى تساعد على التخلص من السمنة "الزيادة فى الوزن" من خلال حرق الدهون فى الجسم، وهى:

>1- يمكنك استبدال المشروبات الغنية بالكافين بالشاى الأخضر، فتناوله يمد جسمك بالحيوية والنشاط وأيضا يزيد من ارتفاع نسبة حرق الدهون فى الجسم، ولكن ينصح بتجنب إضافة السكر.

>2- قبل تناولك لإحدى الوجبات الثلاث الرئيسية يمكنك تناول كوب من الزنجبيل المضاف إليه الليمون أو القرفة، حيث يزيد من حرق الدهون فى الجسم، ويخلص جسمك من السموم المتراكمة.

>3- الاهتمام بتناول وجبة الإفطار لأنها تزيد من نسبة حرق الدهون فى الجسم، ولكن ينصح بالابتعاد عن السكريات، وتناول البروتينات "الفول والعدس والبيض"، مع نصف رغيف من الخبز البلدى الملىء بالردة.