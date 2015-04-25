الروتا والتيفود والالتهاب الكبدى.. أمراض تصيب الأطفال بسبب تلوث الطعام

فى فصل الصيف مع ارتفاع درجة حرارة الجو، ترتفع نسب الإصابة بالأمراض الناتجة عن تلوث الغذاء والماء.

وتقول الدكتورة منال السيد عبد المجيد أستاذ الأطفال وحديثى الولادة جامعة القاهرة، إنه فى فصل الصيف ترتفع نسبة إصابة الأطفال بالأمراض المعدية، نتيجة لارتفاع درجة الحرارة والرطوبة التى تساعد على نمو الميكروبات فى الطعام فتسبب التسمم الغذائى أو النزلات المعوية.

وتستكمل قائلة: "من الأمراض التى تصيب الأطفال فى فصل الصيف نتيجة لتلوث الطعام أو الماء، الالتهاب الكبدى الوبائى "أ"، الذى ينتقل عن طريق الطعام الملوث بأيدى ملوثة بالفيروس، وتظهر أعراضه على شكل غثيان وقيء وارتفاع فى درجة الحرارة ووجود ألم فى الجزء العلوى الأيمن من البطن".

وتتابع د. منال السيد عبد المجيد، أن التيفود من الأمراض التى تنتقل عن طريق الطعام الملوث، فيؤدى إلى ارتفاع فى درجة الحرارة والآلام فى البطن مع إمساك، وأيضًا الإصابة بفيروس الروتا الذى تكون أعراضه إسهال مائى شديد، يؤدى إلى الجفاف، والتسمم الغذائى نتيجة نمو الميكروبات المسممة على الغذاء، فتحدث قيء وإسهال شديد مع فقدان سوائل الجسم.

>وتوصى أستاذ الأطفال ببعض النصائح لوقاية الأطفال من الإصابة بهذه الأمراض، منها ضرورة توعية الأطفال بالنظافة الشخصية واستحمام الطفل يوميًا وعدم ترك الأطعمة مكشوفة خارج الثلاجة، وأخذ تطعيم ضد الروتا والتيفود والالتهاب الكبدى الوبائى "أ".