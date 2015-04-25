"أكاربوز" يقى مرضى السكر النوع الأول من فقدان الإحساس بالهبوط

يتعرض الكثير من مرضى السكر لحدوث هبوط، دون الإحساس به، وهو ما يحمل خطورة بسبب عدم قدرتهم على اتخاذ الإسعافات اللازمة لهذا الهبوط، وأغلب من يتعرضون لذلك هم مرضى النوع الأول.

يقول الدكتور هانى نعيم استشارى أمراض السكر والغدد الصماء أن مرضى السكر من النوع الأول يفقدون الإحساس بالشعور بالهبوط أكثر من مرضى السكر من النوع الثانى، ومع تكرار الإصابة بهبوط السكر، يبدأ المريض بعدم الوعى بالهبوط (غياب الأعراض) حتى إذا كانت معدلات السكر منخفضة جدا، وقد تكون بداية أعراضه هى الغيبوبة أو التشنج.

ويتابع أنه فى حالة استمرار الهبوط يبدأ فى انخفاض مستوى الوعى بداية ببطئ الحركة وردود الأفعال ثم الغيبوبة والتشنج (مثل نوبة الصرع)، ولهذا ينصح هؤلاء المرضى بإستخدام أنواع الإنسولين الحديثة التى تقلل من فرص الهبوط.

يشير د.هانى نعيم أنه بالنسبة لمرضى السكر من النوع الأول الذين يفقدون لإحساس بالهبوط، يتم علاج حالة عدم الإحساس بانخفاض السكر عن طريق تجنب الهبوط تماما مع استخدام عقار أكاربوز.

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