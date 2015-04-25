لو عندك مريض بالحساسية أبعده عن الدباديب والحيوانات الأليفة

توجد بعض الأشياء بالمنزل، لها تأثير سلبى على مريض الحساسية، وتزيد من حدوث الأزمة الربوية، لذا فمن الأفضل تجنبها للحفاظ على الصحة.

وهذا ما يوضحة الدكتور أحمد حلفاوى أستاذ الأمراض الصدرية مؤكدا أن هناك بعض الأشياء التى تتواجد فى المنزل يجب على مريض الحساسية تجنبها، لأنها تساعد على زيادة حدوث الأزمة الربوية، ومنها التعرض للبخور والروائح النفاذة كالعطور أو معطرات الجو أو استخدام مستحضرات التجميل.

ويتابع من الأشياء التى تزيد من الأزمات الصدرية التعرض للأتربة والتدخين السلبى، وجود بعض الألعاب كالدباديب القطنية، والحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط، لأن شعر الحيوانات يحدث انتكاسة لمريض الحساسية، وأيضا وجود طيور الزينة ووجود السجاد والموكيت.

فيوصى د. أحمد الحلفاوى مريض الحساسية بالابتعاد عن الأشياء التى تم ذكرها، لأنها تهيج الأغشية المخاطية وتزيد من نوبات الحساسية الصدرية والأزمات الربوية.

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