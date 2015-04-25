أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لو عندك مريض بالحساسية أبعده عن الدباديب والحيوانات الأليفة

Google+ Print
لو عندك مريض بالحساسية أبعده عن الدباديب والحيوانات الأليفة لو عندك مريض بالحساسية أبعده عن الدباديب والحيوانات الأليفة
توجد بعض الأشياء بالمنزل، لها تأثير سلبى على مريض الحساسية، وتزيد من حدوث الأزمة الربوية، لذا فمن الأفضل تجنبها للحفاظ على الصحة.

وهذا ما يوضحة الدكتور أحمد حلفاوى أستاذ الأمراض الصدرية مؤكدا أن هناك بعض الأشياء التى تتواجد فى المنزل يجب على مريض الحساسية تجنبها، لأنها تساعد على زيادة حدوث الأزمة الربوية، ومنها التعرض للبخور والروائح النفاذة كالعطور أو معطرات الجو أو استخدام مستحضرات التجميل.

ويتابع من الأشياء التى تزيد من الأزمات الصدرية التعرض للأتربة والتدخين السلبى، وجود بعض الألعاب كالدباديب القطنية، والحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط، لأن شعر الحيوانات يحدث انتكاسة لمريض الحساسية، وأيضا وجود طيور الزينة ووجود السجاد والموكيت.

فيوصى د. أحمد الحلفاوى مريض الحساسية بالابتعاد عن الأشياء التى تم ذكرها، لأنها تهيج الأغشية المخاطية وتزيد من نوبات الحساسية الصدرية والأزمات الربوية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365