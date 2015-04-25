حوار في الجول - طارق يحيى: ريكاردو لم يحلل المباريات وكان يخسر.. ومشكلة الإسماعيلي في البهوات

لا تشعر جماهير الإسماعيلي بتحسن في النتائج بقدوم طارق يحيى بعد رحيل البرازيلي هيرون ريكاردو، وزادت الانتقادات مع ظهوره في القنوات الفضائية لتحليل مباريات الدوري.

الإسماعيلي يعاني في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، وجمع 5 نقاط فقط في 4 مباريات لعبها تحت قيادة طارق يحيى.

عن لاعبين وصفهم بالبهوات لا يريدون اللعب في الإسماعيلي، والفارق بينه وبين ريكاردو ورؤيته لمستقبل الدراويش، تحدث طارق يحيى في حواره مع FilGoal.com.

والتالي على لسان طارق يحيى ..

مطلوب ميزانية وتخطيط للفريق

قدمت لمجلس الإدارة قائمة بالمراكز التي طلبت دعمها قبل بداية الموسم، ولن استمر في عملي إلا بتلبية كل مطالبي.

فالجماهير إذا قبلت أعذاري هذا الموسم بسبب تولي المسؤولية في وقت صعب، لن تقبلها الموسم المقبل لو استمر نفس الأداء.

لن أقبل إلا بتخطيط واضح ومحدد للفريق قبل بداية الموسم المقبل، بجانب ميزانية منفصلة لفريق الكرة.

فيجب على سبيل المثال سداد مكافآت الفوز للاعبين عقب كل مباراة على الفور، وعدم الانتظار لفترة طويلة لأن ذلك يقلل من حماسة اللاعبين.

البهوات مشكلة الإسماعيلي

يوجد لاعبون ( بهوات ) في الإسماعيلي لا يريدون أن يلعبوا للفريق أو حتى لأنفسهم، وهؤلاء لا أمل فيهم بعدما رفضوا كل الفرص بعد النقص الذي عانى منه الفريق.. لن يقدموا أي جديد.

هؤلاء اللاعبون لن يكون لهم مكان في الفريق معي، حتى في ظل ما نعانيه من نقص .. لا أريد أن ينتشر هذا الوباء لباقي اللاعبين.

لن أنظر إلى الأسماء الكبيرة أو من تعاقد معهم النادي، لن اعتمد إلا على الراغبين في اللعب والدفاع عن اسم الإسماعيلي.

ريكاردو لم يكن يحلل المباريات

لم أقصر في واجبي لينتقدني جمهور الإسماعيلي بسبب تحليل المباريات، هذا لم يكن على أي حال سببا في تراجع النتائج.

لو كانت هذه الادعاءات صحيحة، فلماذا كانت النتائج سيئة مع ريكاردو المدرب السابق رغم أنه لم يحلل المباريات في التليفزيون.

الكل يعرف الأسباب الحقيقية وراء تراجع النتائج، ويعرف أن عملي في الفضائيات ليس من بينها، فلاعبو الإسماعيلي يعانون من نقص الخبرة وقوة المنافسة هذا الموسم.

مساندة الجماهير مطلوبة

أنتظر الدعم دائما من الجماهير، الإسماعيلي يفتقد كثيرا لجماهيره في تلك الفترة.

التدريبات الفنية والبدنية لا تفيد لوحدها في هذه الفترة، نحتاج معنويات مرتفعة من اللاعبين من أجل مواصلة مشوارنا الصعب.