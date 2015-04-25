مستشفى الزمالك - تعرف على مستجدات المصابين دويدار وحازم وطلبة

أعلن الزمالك عن حالة لاعبيه المصابين أحمد ويدار وحمادة طلبة مدافعا الفريق بجانب حازم إمام الظهير الأيمن وموقفهما من مباراة حرس الحدود يوم الأثنين في الدوري المصري والفتح الرباطي يوم الثالث من مايو المقبل.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري رغم غياب الثلاثي بعد أن فاز بدونهم على الاتحاد 2-0. ولكنه تعادل سلبيا في ذهاب دور الـ16 بكأس الكونفدرالية أمام الفتح الرباطي.

دويدار

بات في حكم المؤكد جاهزية أحمد دويدار من اللحاق بمباراة الفتح الرباطي والسفر للمغرب بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في لقاء سموحة.

ولكن غياب دويدار مستمرا في مباراة حرس الحدود بالجولة 27 من الدوري المصري.

حازم إمام

تأكد غياب حازم إمام عن مواجهة حرس الحدود لعدم اكتمال شفائه من إصابة العضلة الخلفية. ويأمل الجهاز الطبي في تجهيزه لرحلة المغرب.

وفي حالة غيابه سيواصل الجهاز الفني الاعتماد على عمر جابر في مركز الظهير الأيمن.

طلبة

خضع حمادة طلبة لجلسة تأهيلية على هامش مران الزمالك تحت إشراف أيمن فريد. ولم يشارك لاستمرار شعوره بآلام في الركبة.

ويحسم الجهاز الفني والطبي بقيادة جوزفالدو فيريرا في مران الأحد مصير طلبة من الانضمام لقائمة الفريق استعدادا لمباراة حرس الحدود أو استبعاده.