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«اللغة العربية..الأزمة والتحديات والهوية» مؤتمر بكلية الآداب بالوادى الجديد غدا‎

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«اللغة العربية..الأزمة والتحديات والهوية» مؤتمر بكلية الآداب بالوادى الجديد غدا‎ «اللغة العربية..الأزمة والتحديات والهوية» مؤتمر بكلية الآداب بالوادى الجديد غدا‎

تنظم كلية الاداب بالوادى الجديد غدا مؤتمر بعنوان ( اللغة العربية -الازمة والتحديات والهوية ) وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة.

صرح بذلك الاستاذ الدكتور هانى الفرنوانى عميد كلية الاداب بالوادى الجديد وقال ان المؤتمر يشارك فيه الاستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف عضو مجمع اللغة العربية وأستاذ النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وبمشاركة 20 باحث فى اللغة العربية من الجامعات المصرية واكد ان المؤتمر تحت رعاية الاستاذ الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة اسيوط واللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد.

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