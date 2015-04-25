أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جمعة يدعو غير المحجبات لارتداء الحجاب فى التحرير ردا على دعوة الشوباشى

Google+ Print
جمعة يدعو غير المحجبات لارتداء الحجاب فى التحرير ردا على دعوة الشوباشى جمعة يدعو غير المحجبات لارتداء الحجاب فى التحرير ردا على دعوة الشوباشى
دعا الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، نساء المسلمين غير المحجبات اللاتى يردن ارتدائه، بأن ينزلوا إلى ميدان التحرير بالتزامن مع دعوة الكاتب شريف الشوباشى الذى دعا إلى مليونية لخلعه فى الأسبوع الأول من مايو المقبل ويردون الحجاب ردا على هذه الدعوة الفاسدة.

وقال جمعة عبر برنامج "الله أعلم" المذاع على فضائية "cbc"، إن الشعب المصرى شعب متدين، مضيفا: "أدعو كل مُصلية نفسها فى الحجاب إنها تنزل فى اليوم ده وتطلع منه متحجبة إعلانا ونصرة لله ورسوله"، متسائلاً: "ليه بنبوظ فلسفة وحكمة المسلمين".

وأوضح مفتى الجمهورية السابق، أن صاحب دعوة خلع الحجاب سيصبح أضحوكة للعالمين وستفشل دعوته، مؤكدا أنه لا يوجد أى مخاوف من تلك الدعوة وتأثيرها على المحجبات على الإطلاق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365