جمعة يدعو غير المحجبات لارتداء الحجاب فى التحرير ردا على دعوة الشوباشى

دعا الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، نساء المسلمين غير المحجبات اللاتى يردن ارتدائه، بأن ينزلوا إلى ميدان التحرير بالتزامن مع دعوة الكاتب شريف الشوباشى الذى دعا إلى مليونية لخلعه فى الأسبوع الأول من مايو المقبل ويردون الحجاب ردا على هذه الدعوة الفاسدة.

وقال جمعة عبر برنامج "الله أعلم" المذاع على فضائية "cbc"، إن الشعب المصرى شعب متدين، مضيفا: "أدعو كل مُصلية نفسها فى الحجاب إنها تنزل فى اليوم ده وتطلع منه متحجبة إعلانا ونصرة لله ورسوله"، متسائلاً: "ليه بنبوظ فلسفة وحكمة المسلمين".

وأوضح مفتى الجمهورية السابق، أن صاحب دعوة خلع الحجاب سيصبح أضحوكة للعالمين وستفشل دعوته، مؤكدا أنه لا يوجد أى مخاوف من تلك الدعوة وتأثيرها على المحجبات على الإطلاق.

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