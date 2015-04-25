مصرع 3 أشخاص وإصابة آخر فى حادث تصادم بالبحيرة

تلقى منذ قليل مأمور مركز شرطة بدر إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق كوم حمادة – التحدى (فردى) دائرة المركز، تم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

و الانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ب س ج 6231 (ميكروباص) قيادة "الشحات عبد العزيز محمد زلط" سائق ومقيم خربتا مركز كوم حمادة، ودراجة بخارية بدون لوحات (توك توك) قيادة أحمد غانم عبد الفتاح تمام "سائق ومقيم بقرية النجاح دائرة المركز.

وأثناء سير السيارة بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالدراجة البخارية التى تصادف قدومها فى الاتجاه المقابل.

أسفر الحادث عن وفاة 3 من مستقلى الدراجة البخارية، وهم حامد عبد القادر كيلانى عامر، حمكت محمد على البيومى، زكية عبد المعطى محمد وجمعيهم مقيمون قرية العزيمة – النجاح دائرة المركز، وإصابة محمد غانم عبد الفتاح طالب ومقيم بذات العنوان بسحجات وكدمات وخدوش، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى بدر العام والمصاب لذات المستشفى للعلاج، وتحرر المحضر 4537/2015 جنح المركز.