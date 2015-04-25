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ضبط 3 سيارات قبل تهريبها مواد بترولية مدعمة بالسويس

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ضبط 3 سيارات قبل تهريبها مواد بترولية مدعمة بالسويس ضبط 3 سيارات قبل تهريبها مواد بترولية مدعمة بالسويس

ارشيفية

نجحت قوات الأمن وأدارة تأمين الطرق بالسويس من أحباط تهريب مواد بترولية مدعمة عبر 4 سيارات بمناطق مختلفة بالمحافظة ومن ثم تهريب هذه المواد وبيها بالسوق السوداء والاستفادة من فروق الأسعار.

تلقي اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس أخطارا بنجاح القوات من ضبط السيارة رقم 91909 نقل الدقهلية قيادة ” مجلى . ف ” 34 سنه سائق محمل عليها عدد ” 42 ” جركن بداخلها كمية من المواد البترولية المدعمة ” سولار ” قدرها 840 لتر مخالفاً بذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 لحصوله على حصة تموينية مدعم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5 أحوال قسم مباحث .

كما تم ضبط السيارة رقم 12851 نقل السويس قيادة “عواد . س ” 58 سنه سائق محمل عليها عدد ” 45 ” جركن بداخلها كمية من المواد البترولية المدعمة ” بنزين ” قدرها 900 لتر مخالفاً بذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 لحصوله على حصة تموينية مدعمه بدون وجه حق وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال قسم مباحث التموين.

ضبط السيارة رقم 62523 نقل الإسماعيلية قيادة “إبراهيم . أ ” 31 سنه سائق محمل عليها عدد ” 3 ” براميل بداخلها كمية من المواد البترولية المدعمة ” سولار ” قدرها 200 لتر – مخالفاً بذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 لحصوله على حصة تموينية ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 أحوال قسم مباحث التموين.

كما تم ضبط السيارة رقم ط ص س 6651 ” نقل ” قيادة “تامر . ر ” 38 سنه سائق محمل عليها عدد ” 5 ” براميل بداخلها كمية من المواد البترولية المدعمة ” سولار ” ، قدرها 200 لتر مخالفاً بذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 لحصوله على حصة تموينية مدعمه بدون وجه حق ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 أحوال قسم مباحث التموين .

كما تمككن ضبط مباحث التموين فى حملات موسعة من ضبط 25 قضايا تموينية متنوعة ، وتم تحرير محاضر بها وأخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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