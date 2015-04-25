برشلونة يواصل الارتفاع بالثلاثي الناري

واصل برشلونة انتصاراته في الليجا، مطيحا بمضيفه إسبانيول في دربي كتالونيا بالفوز 2-0 في الجولة الـ33 من المسابقة، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن ريال مدريد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 81 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي يخرج لمواجهة سلتا فيجو غدا الأحد.

سجل هدفي برشلونة نيمار دا سيلفا في الدقيقة 17، وليونيل ميسي في الدقيقة 25.

وتعرض جوردي ألبا ظهير برشلونة لطرد مباشر في الدقيقة 54 بعد الاعتراض على حكم المباراة.

ولعب لويس سواريز دور البطولة في فوز برشلونة رغم عدم التسجيل.

فقام بتفويت عرضية من جوردي ألبا في الشوط الأول بمهارة فائقة، ليخدع دفاعات إسبانيول لتصل الكرة لنيمار ويسجل بسهولة.

وصنع الهدف الثاني لميسي بعد جملة رائعة من أندريس إنيستا.

فيما لم يشكل إسبانيول أي خطورة تذكر على مرمى كلاوديو برافو، حتى بعد طرد ألبا.

وكاد ميسي أن يضيف الثالث في الشوط الثاني من تمريرة رائعة من سواريز أيضا، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.