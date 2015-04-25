أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

برشلونة يواصل الارتفاع بالثلاثي الناري

Google+ Print
برشلونة يواصل الارتفاع بالثلاثي الناري برشلونة يواصل الارتفاع بالثلاثي الناري

واصل برشلونة انتصاراته في الليجا، مطيحا بمضيفه إسبانيول في دربي كتالونيا بالفوز 2-0 في الجولة الـ33 من المسابقة، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن ريال مدريد.

ورفع برشلونة رصيده إلى 81 نقطة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد الذي يخرج لمواجهة سلتا فيجو غدا الأحد.

سجل هدفي برشلونة نيمار دا سيلفا في الدقيقة 17، وليونيل ميسي في الدقيقة 25.

وتعرض جوردي ألبا ظهير برشلونة لطرد مباشر في الدقيقة 54 بعد الاعتراض على حكم المباراة.

ولعب لويس سواريز دور البطولة في فوز برشلونة رغم عدم التسجيل.

فقام بتفويت عرضية من جوردي ألبا في الشوط الأول بمهارة فائقة، ليخدع دفاعات إسبانيول لتصل الكرة لنيمار ويسجل بسهولة.

وصنع الهدف الثاني لميسي بعد جملة رائعة من أندريس إنيستا.

فيما لم يشكل إسبانيول أي خطورة تذكر على مرمى كلاوديو برافو، حتى بعد طرد ألبا.

وكاد ميسي أن يضيف الثالث في الشوط الثاني من تمريرة رائعة من سواريز أيضا، ولكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيمن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع