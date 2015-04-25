ليفربول يسقط في فخ التعادل مع ويست بروميتش.. ويواصل الابتعاد عن دوري الأبطال

واصل ليفربول ابتعاده عن حجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما تعادل يوم السبت سلبيا مع ويست بروميتش ألبيون.

وحل ليفربول ضيفا على ويست بروميتش لمواجهته في إطار الجولة 34 من الدوري الإنجليزي، وفشل فريق المدرب برندان رودجرز في تحقيق الفوز.

وبذلك وصل رصيد ليفربول إلى 58 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد ويست بروميتش إلى 37 نقطة في المركز الـ13.

وأصبح وضع ليفربول حاليا في حجز المركز الرابع والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل صعبا، حيث أنه يفصله عن مانشستر سيتي ست نقاط، وعن مانشستر يونايتد الثالث سبع نقاط، وللأخيرين مباراة أقل، وذلك قبل أربع جولات على نهاية الموسم.