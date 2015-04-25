ضبط متهم فى واقعة قتل 3 عمال وإصابة رابع بمزرعة بسوهاج‎

تمكن وحدة مباحث مركز العسيرات برئاسة الرائد عمر عبد الراضى رئيس مباحث المركز وبتوجيهات من اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد أسعد الذكيرى مدير إدارة المباحث الجنائية من ضبط صلاح علي عبد العال أحمد 59 سنة عامل ويقيم بناحية الرشايده – دائرة مركز العسيرات والصادر بشأنه قرار ضبط وإحضار في واقعة مصرع 3 أشخاص وأصابة أخر .

وكان 3 اشخاص قد لقوا مصرعهم واصيب اخر اثر هجوم اخرين عليهم باسلحة نارية لوجود خلافات سابقة بينهم على قطعة ارض زراعية بناحية جرجا .

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطاراً من مركز شرطة جرجا بورود بلاغاً تليفونياً من خليفه رضوان طبيب صيدلي [عضو مجلس شعب سابق] بوجود 3 متوفيين ومصاب من أهليته بداخل المزرعة الخاصة به بدائرة قرية بيت خلاف الجديدة بالقرب من مطار سوهاج الدولي – دائرة مركز جرجا .

بالانتقال والفحص تبين وجود 3 جثث لكل من :- ( السيد سعيد خلف 43 سنة عامل ،و علي محمد محمود 40 سنة عامل ،و عطيه محمد السيد 30 سنة عامل) ويقيمون بناحية بيت خلاف – دائرة مركز جرجا مصابين “بطلقات نارية

> متفرقة بالجسم” ،و إصابة المدعو/ أشرف مسعود خلف 35 سنة عامل وتم نقله لمستشفي سوهاج العام .

بسؤال المبلغ اتهم المدعو / علي أبو صالح وآخرين [ينتمون لعائلة النص] في مقتل أقاربه المذكورين لوجود خلاف بين عائلة المبلغ وعائلة “النص” بقرية الرشايده – دائرة مركز العسيرات علي أرض المزرعة الخاصة بالمبلغ بادعاء العائلة الثانية بان لهم جزء من تلك المزرعة ومنذ حوالي أسبوع تقريبا قام المبلغ بإرسال وسطاء لحل تلك المشكلة واتفقوا علي أعطاء مبلغ “50000 ” خمسون ألف جنيه لعائلة “النص ” إلا أنهم رفضوا استلام المبلغ – وتوجهوا للمزرعة وقاموا بقتل الثلاثة سالفي الذكر .

> في وقت لاحق تبلغ للمركز من القاعدة الجوية للقوات المسلحة بسوهاج بضبط كلاً من :-

> مجدي مصطفي موسي وشهرته “علي أبو صالح” 28 سنة عامل – ويقيم الرشايدة – دائرة مركز العسيرات وله محل إقامة آخر شارع شريف الطويل – أرض اللواء – دائرة قسم العجوزة والمطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا ومتهم فى 7 قضايا اخري .

درويش حسين عزب وشهرته “حسني” 25 سنة عامل والمطلوب ضبطه وإحضاره في 8 قضايا وبحوزتهما 2 بندقية آلية و19 طلقة من ذات العيار أثناء هروبهما بجوار القاعدة الجوية .

تم نقل جثامين المتوفيين لمشرحة مستشفي جرجا العام ، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها وتحديد وضبط باقي المتهمين والسلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1366 إداري مركز جرجا وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق .