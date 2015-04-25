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جيرارد يصل لمباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي

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جيرارد يصل لمباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي جيرارد يصل لمباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي

(إفي): وصل نجم وسط ليفربول ستيفن جيرارد اليوم لمباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي مع النادي ليصبح اللاعب الثاني عشر في تاريخ المسابقة الذي يتمكن من تحقيق هذا الأمر.

ووصل جيرارد (34 عاما) لهذا الرقم عقب مشاركته يوم السبت في مباراة فريقه مع ويست بروميتش ألبيون وقبل انتقاله بعد نهاية الموسم الجاري لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

وتوج لاعب الحمر - الذي خاض مباراته الأولى مع ليفربول في 1998 - مع فريقه بدوري الأبطال عام 2005 وكأس الاتحاد الأوروبي في 2011 وكأس السوبر الأوروبي عامي 2001 و2005 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2001 و2006 وكأس الرابطة ثلاث مرات أعوام 2001 و2003 و2013 وكأس الدرع الخيرية في 2006.

وسبق جيرارد في خوض 500 مباراة بالدوري الإنجليزي كل من ريان جيجز (632) وفرانك لامبارد (604) وديفيد جيمس (572) وجاريث باري (557) وجاري سبيد (535) وايميل هيسكي (516) ومارك شوارزر (514) وجيمي كاراجر (508) وفيليب نيفيل (505) وريو فردناند (504) وسول كامبل (503).

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