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بالفيديو – طرد غريب لألبا أمام إسبانيول

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بالفيديو – طرد غريب لألبا أمام إسبانيول بالفيديو – طرد غريب لألبا أمام إسبانيول

تعرض خوردي ألبا ظهير برشلونة لبطاقة حمراء مباشرة أمام إسبانيول بعد اعترضه على حكم المباراة.

إسبانيول يستضيف برشلونة في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.

برشلونة لم يمهل مستضيفه الكثير، قبل أن يتقدم بثنائية في الشوط الأول عن طريق نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي بعد مجهودات ولمسات رائعة من لويس سواريز.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 54 اعترض ألبا على حكم المباراة ليطالب بركلة ركنية بدلا من ركلة مرمى.

ومع تواصل اعتراضات ألبا أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب برشلونة وسط ذهول واستغراب من لاعبي الفريق الكتالوني.

شاهد – طرد غريب لألبا أمام إسبانيول

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فيديو اليوم السابع

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