المؤتمر - أنشيلوتي: بنزيمة وبيل يعودان أمام يوفنتوس.. مودريتش لا

(إفي): استدعي الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد 19 لاعبا لخوض مباراة الفريق غدا الأحد أمام سلتا فيجو في الجولة الـ33 من الليجا، مستبعدا المصابين الكرواتي لوكا مودريتش والفرنسي كريم بنزيمة والويلزي جاريث بيل، فضلا عن الألماني سامي خضيرا.

وتحدث أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي اليوم عن المصابين قائلا "مودريتش قد يكون جاهزا بنهاية الموسم في آخر مباراة أمام خيتافي، فيما قد يكون بنزيمة جاهزا للعب مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، وبيل أعتقد أنه سيكون جاهزا لمباراة سيفيليا".

ويعود مارسيلو إلى قائمة الريال لمباراة سلتا فيجو بعدما غاب للإيقاف عن إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام أتليتكو مدريد.

وتضم القائمة كلا من إيكر كاسياس وكيلور نافاس وفرناندو باتشيكو وداني كارباخال وألفارو أربيلوا وسرخيو راموس ورافائيل فاران وبيبي وفابيو كوينتراو وناتشو ومارسيلو وآسيير إياراميندي وتوني كروس ولوكاس سيلفا وإسكو ألاركون وجيمس رودريجيز وخيسي رودريجيز وكريستيانو رونالدو وتشيتشاريتو.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا بـ76 نقطة مبتعدا بنقطتين عن برشلونة المتصدر، وبفارق سبع نقاط عن أتليتكو الثالث وله 69 نقطة، بينما يحتل سلتا فيجو المركز التاسع بـ42 نقطة.