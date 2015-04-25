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بدء الأسبوع الدولى للتطعيمات فى الفيوم

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بدء الأسبوع الدولى للتطعيمات فى الفيوم بدء الأسبوع الدولى للتطعيمات فى الفيوم
صرح الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنه بدأ اليوم السبت الأسبوع العالمى للتطعيمات، وسينتهى فى 30 إبريل الحالى.

وقال الدكتور عماد الدين حسن مدير الشئون الوقائية بالمديرية فى تصريحات له، إنه ستتم توعية المواطنين من خلال عقد ندوات تثقيفية بجميع الوحدات الصحية يشارك فيها قيادات المجتمع التنفيذية والشعبية وقيادات المرأة، وعقد نشاطات ثقافية ورياضية وفنية ليتم من خلالها تفعيل الأداء الوقائى للوصول بالمعلومة إلى كل المستويات ممن تلقوا الخدمة من المواطنين البسطاء إلى مستوى القيادات المجتمعي .

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