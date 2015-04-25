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"مياه الشرب" بالبحر الأحمر: محطاتنا تعمل بكامل طاقتها ولا تأثير للفوسفات

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"مياه الشرب" بالبحر الأحمر: محطاتنا تعمل بكامل طاقتها ولا تأثير للفوسفات "مياه الشرب" بالبحر الأحمر: محطاتنا تعمل بكامل طاقتها ولا تأثير للفوسفات
أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركه مياه البحر الأحمر، أن المياه الواردة لمحافظة البحر الأحمر من خط مياه قنا مياه آمنة وعالية الجودة ولم تتأثر بالفوسفات الذى غرق بمياه النيل.

وأوضح رئيس الشركة فى بيان له، اليوم السبت، أن موقع غرق الفوسفات يبعد عن مأخذ خط مياه قنا الوارد للمحافظة 700 مترا، كما أن محطات المياه تعمل بكامل طاقتها، مشيرا إلى أن خام الفوسفات الذى غرق بمياه النيل كان فى صوره صلبه ومن خواصه أنه مادة رسوبية وهو ما صرحت به وزارة البيئة ووزارة الرى.

وأضاف صديق أن الشركه عملت على تكثيف العينات التى يتم سحبها من محطاتها بقنا والكريمات للتأكد من جودة المياه التى يتم ضخها للمواطنين كإجراء احترازى.

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مصر 365