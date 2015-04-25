خروج 16 من المصابين فى حريق مصنع الخل بالغربية بعد تلقيهم العلاج

أكد الدكتور مجدى عوض، رئيس مرفق الإسعاف بالغربية، خروج 16مصابًا من رجال الحماية المدنية، والذين أصيبوا باختناقات أثناء مشاركتهم فى عمليات إخماد النيران المشتعلة فى مصنع الخل بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى من مستشفى المنشاوى العام بطنطا بعد تلقيهم العلاج.

وأضاف بأنه تم عمل الإسعافات الأولية لـ10مصابين آخرين فى محيط الحريق، ونقل مصاب آخر لمستشفى الرمد.

أولى صور حريق مصنع الخل فى قرية ميت حبيش بالغربية

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