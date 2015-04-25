العاملون باللنشات ينقذون عددا من السياح ويسيطرون على حريق فى الغردقة

سيطر عدد من العاملين باللنشات السياحية القريبة من جزيرة أبو منقار بالغردقة على حريق شب بأحد اللنشات وكان على متنه عدد من السياح الأجانب والمصريين.

تلقت غرفة عمليات ديوان عام محافظة البحر الأحمر بلاغا من أحد مراكز الغوص يفيد بنشوب حريق محدود فى لنش سياحى يسمى البرنسيسة أثناء قيامه برحلة بحرية بالقرب من جزيرة أبو منقار بالغردقة وعلى متنه سياح أجانب ومصريون.

وعلى الفور تمكن عدد من العاملين باللنشات المجاورة من السيطرة على الحريق وإخماده، وتم نقل السياح وطاقم اللنش إلى اللنشات الأخرى دون إصابات.