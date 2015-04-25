بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح أعمال إعادة إعمار قريتى أحمد أغا والدكارى

افتتح المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان ظهر اليوم أعمال إعادة اعمار وتطوير قريتى أحمد أغا والدكارى (عزبة شكرى) بمركز إطسا ضمن مبادرة تنمية القرى الأكثر احتياجًا (قرى الأمل) والتى تقام تحت رعاية رئيس الجمهورية وبالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسسة اسمعونا، بحضور اللواء محمد حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد والدكتور محمد عبد العزيز ممثل مؤسسة اسمعونا وإيمان ذكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومحمد طلبه رئيس مركز ومدينة إطسا وممثلى جمعية الأورمان بالفيوم وعدد من شباب مبادرة اسمعونا وحشد كبير من أهالى مركز إطسا.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان أن افتتاحات اليوم تتضمن تسليم 74 منزلاً بقريتى أحمد أجا والدكارى بعد أعمال التطوير والتجديد والتى تكلفت 27 ألف جنيه للمنزل الواحد، وتوزيع عقود 100رأس ماشية ومنح كشك لأحد المستحقين وعدد10 أجهزة تعويضية وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحمل الجمعية تكاليف إجراء 50 عملية قلب مفتوح وعيون للمرضى الغير قادرين.

وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتزامن احتفالية اليوم مع احتفالاتنا بذكرى تحرير سيناء وبطولات قواتنا المسلحة، مشيدًا بالمبادرات الخيرية والمجتمعية لجمعية الأورمان ومؤسسة اسمعونا والتى تقوم بعمل راقى ورائع فى قرى الفيوم حيث قامتا بإعادة اعمار عدة قرى وتُعد افتتاحات اليوم هى المرة الثالثة على مستوى المحافظة والثانية على التوالى بمركز إطسا، مقدما كل الشكر والتقدير لمنظمات المجتمع المدنى كونها شريك رئيسى فى منظومة التكافل الاجتماعى والتنمية، مناشدًا رجال مصر الشرفاء بالتكاتف وتوحيد الجهود للوصول إلى الهدف المرجو من التنمية والاستقرار .

وفى استجابة فورية لمطالب أهالى عزبة سليم التابعة لقرية الغرق بحرى اصدر المحافظ تكليفاته لرئيس مركز ومدينة إطسا بتركيب عدد 20 عامود إنارة على الفور بالعزبة، بجانب العمل على توفير وحدة صحية لخدمة الأهالى، وفى نفس السياق صرح محافظ الفيوم أنه جارٍ العمل للانتهاء من خط المياه المغذى للمركز وتشغيله فى 30 مايو المقبل والذى سيكفُل توفير المياه بصورة جيدة للمركز بأكمله.



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