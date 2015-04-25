بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح أعمال إعادة إعمار قريتى أحمد أغا والدكارى
وأشار مدير عام جمعية الأورمان أن افتتاحات اليوم تتضمن تسليم 74 منزلاً بقريتى أحمد أجا والدكارى بعد أعمال التطوير والتجديد والتى تكلفت 27 ألف جنيه للمنزل الواحد، وتوزيع عقود 100رأس ماشية ومنح كشك لأحد المستحقين وعدد10 أجهزة تعويضية وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحمل الجمعية تكاليف إجراء 50 عملية قلب مفتوح وعيون للمرضى الغير قادرين.
وأعرب محافظ الفيوم عن سعادته بتزامن احتفالية اليوم مع احتفالاتنا بذكرى تحرير سيناء وبطولات قواتنا المسلحة، مشيدًا بالمبادرات الخيرية والمجتمعية لجمعية الأورمان ومؤسسة اسمعونا والتى تقوم بعمل راقى ورائع فى قرى الفيوم حيث قامتا بإعادة اعمار عدة قرى وتُعد افتتاحات اليوم هى المرة الثالثة على مستوى المحافظة والثانية على التوالى بمركز إطسا، مقدما كل الشكر والتقدير لمنظمات المجتمع المدنى كونها شريك رئيسى فى منظومة التكافل الاجتماعى والتنمية، مناشدًا رجال مصر الشرفاء بالتكاتف وتوحيد الجهود للوصول إلى الهدف المرجو من التنمية والاستقرار .
وفى استجابة فورية لمطالب أهالى عزبة سليم التابعة لقرية الغرق بحرى اصدر المحافظ تكليفاته لرئيس مركز ومدينة إطسا بتركيب عدد 20 عامود إنارة على الفور بالعزبة، بجانب العمل على توفير وحدة صحية لخدمة الأهالى، وفى نفس السياق صرح محافظ الفيوم أنه جارٍ العمل للانتهاء من خط المياه المغذى للمركز وتشغيله فى 30 مايو المقبل والذى سيكفُل توفير المياه بصورة جيدة للمركز بأكمله.
>