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مدير أمن القليوبية يكرم خفراء اكتشفوا سرقة خط بترول مسطرد

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مدير أمن القليوبية يكرم خفراء اكتشفوا سرقة خط بترول مسطرد مدير أمن القليوبية يكرم خفراء اكتشفوا سرقة خط بترول مسطرد
كرم اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، 4 خفراء من قوة مركز شرطة طوخ لتميزهم وتقديرا لجهدهم فى أداء عملهم الشرطى، واكتشافهم واقعة سرقة أحد خطوط البترول الخاصة بأنابيب مسطر.

وقال اللواء محمود يسرى، مدير الأمن، إن تكريم الضباط والأفراد يأتى حرصا على تقدير دورهم فى الحفاظ على المنظومة الأمنية وإعادة الاستقرار للمواطنين وضبط الخارجين عن القانون فى إطار الحملات الأمنية المستمرة.

وطالب مدير الأمن كافة الضباط والأفراد بمواصلة العمل، وتحقيق أعلى درجات الأمن والانضباط على كافة مداخل الطرق.

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مصر 365