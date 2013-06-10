بالفيديو – زيدان وفيجو يقودان أساطير ريال للفوز على نيدفيد وديفيدز

لازالت عودة أساطير كرة القدم إلى الملاعب مستمرة .. حدث ذلك في مواجهة قدامى ريال مدريد لقدامى يوفنتوس على ملعب سنتياجو برنابيو.

أساطير ريال مدريد تغلبوا الأحد الماضي على قدامى مانشستر يونايتد في مباراة استضافها ملعب أولد ترافورد.

وفازوا مجددا على يوفنتوس 2-1.

روبرتو كارلوس ولويس فيجو وفرناندو مورينتس وإيمليو بوتراجينيو وفرناندو إييرو وإيفان إيلجيرا تعملقوا من أساطير ريال مدريد.

فيما كان حاضرا من أساطير يوفنتوس بافيل نيدفيد وإدجاز ديفيدز ونيكولا أمروزو وإيجور تيودور.

زين الدين زيدان وفابيو كانافارو لعبا للفريقين خلال المباراة.

تقدم فيجو لريال في الدقيقة السادسة من تسديدة بعيدة أعادت الذكريات المدى بعد تمريرة من زيدان.

وأدرك باولو مونتيرو التعادل ليوفنتوس في الدقيقة 62 من صناعة نيدفيد.

ولكن إيفان بيريز سجل هدف فوز ريال مدريد في الدقيقة 68.

لمشاهدة الأهداف، اضغط هنا