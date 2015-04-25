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اثنان من حراس بن لادن ضمن معتقلى خلية إرهابية خططت للهجوم على الفاتيكان

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اثنان من حراس بن لادن ضمن معتقلى خلية إرهابية خططت للهجوم على الفاتيكان اثنان من حراس بن لادن ضمن معتقلى خلية إرهابية خططت للهجوم على الفاتيكان
قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الخلية الإرهابية، التى أعلنت السلطات الإيطالية عن تفكيكها، والتى ربما خططت لشن هجوم على الفاتيكان، تضم اثنين من الحراس الشخصيين، لأسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق.

وأوضحت الصحيفة اليوم، السبت، أنه عقب 10 سنوات من التحقيقات، التى بدأت بتحقيق فى الهجرة غير الشرعية، أطلقت الشرطة الإيطالية غارات فى أنحاء إيطاليا وسردينيا، أمس الجمعة، مستهدفة 18 شخصًا يشتبه أنهم على صلة بتنظيم القاعدة.

ومن بين المعتقلين عناصر متطرفة باكستانية وأفغانية، بما فى ذلك الزعيم الروحى لطائفة صغيرة فى ساردينيا، وأيضا مشتبه فى تورطهم فى تفجير ميزنا بار فى بيشاور بأفغانستان، الذى أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص، وإصابة 200 بجروح بالغة.

وأشارت الصحيفة إلى أن غارات الشرطة الإيطالية، تأتى فى وقت توترات متصاعدة فى أنحاء أوروبا، وسط تزايد نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابى، الذى استطاع جذب شباب وشابات من أنحاء أوروبا للانضمام له فى سوريا والعراق.

وتم تنفيذ الغارات الشرطية فى سبعة أقاليم إيطالية، مستهدفة جماعة منظمة ذات أنشطة إجرامية عابرة للبلاد، تستلهم نهج القاعدة وغيرها من التنظيمات المتطرفة، التى تعمل باستخدام السلاح ضد الغرب، والتمرد المسلح ضد الحالية فى باكستان.

- الشرطة الإيطالية تعتقل 18 شخصا على صلة بهجمات إرهابية بباكستان

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