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الإعلامية نهال كمال: وصية الأبنودى ألا يقام عزاء له إلا بالإسماعيلية

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الإعلامية نهال كمال: وصية الأبنودى ألا يقام عزاء له إلا بالإسماعيلية الإعلامية نهال كمال: وصية الأبنودى ألا يقام عزاء له إلا بالإسماعيلية
قالت الإعلامية نهال كمال، زوجة الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، أن زوجها أوصى بأن يتم عمل عزاء له فى الإسماعيلية فقط، وهو ما تم بالفعل الأربعاء الماضى.

وأضافت نهال فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنها رفضت مقترح بعض الأصدقاء عمل عزاء بالقاهرة أو فى أى مكان تنفيذًا لوصيته، مشيرة إلى أن حفلات التأبين ليست بها أى مشكلة، ومن الممكن أن تتم من قبل الأصدقاء وأحباء الأبنودى فى أى مكان وفى أى وقت ولا توجد أى موانع.
>وكان عدد من أصدقاء ومحبى "الخال" اقترحوا إقامة عزاء له بالقاهرة حتى يتمكن من لم يستطع العزاء بالإسماعيلية أن يقدم واجب العزاء فى القاهرة، وهو الأمر الذى رفضته زوجة الخال.

يذكر أن أسرة الخال ومحبيه قد أقاموا عزاء كبيرا للخال بمسجد الدوحة بالإسماعيلية يوم الأربعاء الماضى شارك فيه كبار قيادات الدولة والآلاف من المحبين والأصدقاء، وكان فى استقبال المعزين اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إلى جانب أسرة الخال زوجته الإعلامية نهال كمال وابنتاه آية ونور، وأقارب الخال فى الإسماعيلية وأبناء شقيقته، وشارك فى العزاء محافظ قنا، الذى حضر تشييع جثمان الخال بمقابر جبل مريم، مساء الثلاثاء، علاوة على عدد كبير من الفنانين والفنانات والإعلاميين.


>- محافظ الإسماعيلية: مهرجان ثقافى سنوى باسم "الأبنودى" تخليدا لذكراه
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