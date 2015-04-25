ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال نيبال إلى ألف قتيل..والحكومة تعلن حالة الطوارئ

أعلنت السلطات فى نيبال ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذى ضرب البلاد إلى ألف قتيل على الأقل.

وذكر المتحدث باسم الشرطة النيبالية، فى تصريحات لتليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم السبت، أن عدد القتلى فى العاصمة كاتماندو وحدها أكثر من 500 قتيل.

وأعلنت الحكومة النيبالية حالة الطوارئ فى المناطق المتأثرة بالزلزال، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا فى ظل إصابة العديد من المواطنين بجروح خطيرة ووجود عدد آخر تحت الأنقاض.

يشار إلى أن الزلزال، الذى بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، تسبب فى انهيار عدد كبير من المبانى بعضها أثرى مثل برج "داراوهارا"، ومقتل عدد من المواطنين فى الدول المجاورة كالهند وبنجلاديش.

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