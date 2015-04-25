سلة – بالفيديو.. ليلة تاريخية لهاردن والمطرقة البولندية في الإقصائيات

تتواصل متعة المباريات الإقصائية في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة للمحترفين NBA إذ أقيمت أمس ثلاث مباريات ضمن الجولة الأولى.

تورونتو أمام واشنطون – المطرقة البولندية تدق المسمار قبل الأخير في نعش الرابتورز

تغلب فريق واشنطون ويزاردس على ضيفه تورنتو رابتورز بنتيجة 106-99 في المباراة الثالثة ضمن سلسلة مباريات الفريقين في الجولة الأولى للإقصائيات.

تصدر البولندي مارشين جورتات لاعب ارتكاز واشنطون الملقب ب"المطرقة البولندية" هدافي فريقه برصيد 24 نقطة بالإضافة لـ24 متابعة و4 تصديات.

وأضاف نجم الفريق جون وول 19 نقطة و15 تمريرة حاسمة. كما أشاف المخضرم بول بيرس 18 نقطة.

بينما أحرز ديمار ديروزان 32 نقطة لتورونتو لم تكن كافية لتحقيق الانتصار.

ويحتاج واشنطون لفوز واحد فقط ليصعد للجولة المقبلة قد يحققه في المباراة الرابعة والتي ستقام على ملعبه يوم الأحد 26 أبريل.

دالاس أمام هيوستن – هاردن يتفوق على ماكينة الألمان نوفيتزكي

انتصر هيوستن روكيتس على مضيفه دالاس مافريكس للمرة الثالثة على التوالي. هذه المرة بنتيجة كبيرة 130-128 في مباراة حماسية.

وحاول فريق دالاس تحقيق أول فوز في سلسلة مباريات الفريقين في الإقصائيات ولكن تألق هيوستن حال دون ذلك ليقترب بطل 2011 من توديع المنافسات من الجولة الأولى.

ورغم غياب صانع الألعاب راجون روندو والجناح تشاندر بارسونز إلا إن الفريق لم يسقط. وتألق ديريك نوفيتزكي الألماني الخبير وأحرز 34 نقطة وأضاف مونتا إيليس مثلهم.

لكن ذلك لم يكن كافيا لهزم جيمس هاردن المدعوم مؤخرًا بالعائد للتألق دايت هوارد إذ أحرز هاردن 42 نقطة وهو الرقم الأعلى في مسيرته في الإقصائيات وأضاف 9 تمريرات حاسمة.

بينما سجل هوارد 13 نقطة وأضاف 26 متابعة و2 تصدي و2 خطف للكرة.

ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد 26 أبريل على ملعب دالاس في مباراة قد تحسم التأهل لهيوستن.

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سان أنطونيو أمام لوس أنجلوس – لينارد يكشر عن انيابه الهجومية

حقق فريق سان أنطونيو سبيرز فوزا هاما على لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 100-73 ليتقدم في سلسلة المباريات بينهما 2-1.

وشهدت المباراة تألقا من كاواي لينارد المتوج مؤخرا بجائزة أفضل مدافع في الدوري لهذا الموسم.

وسجل لينارد 32 نقطة وهو أعلى رصيد نقاط في مسيرته بالإضافة لـ3 محاولات ناجحة في خطف الكرة ليوجه رسالة للجميع أنه أكثر من مجرد مدافع متميز.

وأضاف زميله بوريس دياو 15 نقطة بعد أن شارك كبديل.

بينما في صفوف كليبرز أحرز بلايك جريفين 14 نقطة و10 متابعات وظهر باقي الفريق بمستوى سئ. ويلتقي الفريقان مجددا يوم الأحد 26 أبريل على ملعب سان أنطونيو.

شاهد لينارد يقهر كليبرز ب32 نقطة