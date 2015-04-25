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راموس يشارك في تدريبات ريال مدريد قبل مباراة سلتا فيجو

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راموس يشارك في تدريبات ريال مدريد قبل مباراة سلتا فيجو راموس يشارك في تدريبات ريال مدريد قبل مباراة سلتا فيجو

(إفي): شارك سرخيو راموس في مران فريقه ريال مدريد الجماعي صباح اليوم السبت، استعدادا لمواجهة سلتا فيجو غدا في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعدما كان قد تدرب أمس في صالة الألعاب الرياضية، شارك راموس بشكل طبيعي اليوم في المران الجماعي.

وغاب عن المران المصابون لوكا مودريتش وجاريث بيل وكريم بنزيمة، حيث يواصلون تدريبات خاصة للتعافي من مشكلاتهم البدنية.

ويحتل ريال مدريد وصافة الليجا بـ76 نقطة مبتعدا بنقطتين عن برشلونة المتصدر، وبفارق سبع نقاط عن أتليتكو الثالث وله 69 نقطة، بينما يحتل سلتا فيجو المركز التاسع بـ42 نقطة.

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