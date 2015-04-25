أنشيلوتي: تشيتشاريتو نموذج هام لكثير من اللاعبين في ريال مدريد

(إفي): امتدح الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"، بعد الهدف الذي سجله في مرمى أتليتكو مدريد وقاد فريقه للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم السبت قبل مواجهة سلتا فيجو غدا في الجولة الـ33 من الدوري الإسباني لكرة القدم ضرب أنشيلوتي مثالا بتشيتشاريتو ردا على سؤاله حول احتمالية استياء بعض اللاعبين من مشاركتهم لدقائق قليلة في المباريات.

وقال "تشيتشاريتو نموذج هام للغاية لأي مدرب ولكثير من اللاعبين. لعب قليلا للغاية ولكن بفضل مهارته كان مستعدا في اللحظة الهامة".

وأضاف "لا أحد يسعد بعدم اللعب. إسكو وناتشو وتشيتشاريتو ليسوا سعداء. هذا عادي في كرة القدم. ولكن غير العادي هو أن ينعكس هذا الغضب سلبا في الملعب. ليس من الجيد أن يؤدي هذا الغضب إلى تراجع في الأداء خلال المران. هذا لم يحدث. والجيد هو إننا لدينا لاعبين يقومون بعمل جيد للغاية ويتحلون بالكثير من الجدية رغم أنهم لا يشعرون بالراحة".

وأشار أنشيلوتي إلى ضرورة استغلال الحالة الجيدة التي يمر بها تشيتشاريتو، مبرزا "غدا سيكون لاعبا هاما في محاولة الفوز بالمباراة".

وعن استمرار اللاعب المكسيكي مع الريال قال أنشيلوتي "وضع تشيتشاريتو واضح. وسنتحدث عنه بنهاية الموسم".

ومن ناحية أخرى، ذكر خيسي رودريجيز، مشيرا إلى انه يتفهم رغبته في اللعب بشكل أكبر ولكن يجب أن يكون مستعدا "لأن لحظته المناسبة قد تأتي مثلما حدث مع تشيتشاريتو. خيسي سيظل هنا لأنه لاعب هام لريال مدريد حاليا وفي المستقبل".