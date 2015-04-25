مونتيلا: صلاح يجمع بين أفضل الخصائص الفنية لمهاجم

واصل فينشنزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا الإشادة بنجمه المصري محمد صلاح، قبل مواجهة كالياري غدا الأحد في الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وشارك صلاح في عبور فيورنتينا عقبة دينامو كييف في ربع نهائي الدوري الأوروبي، بالفوز 2-0 يوم الخميس في فلورنسا.

وقال مونتيلا في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "صلاح يجمع أفضل الإمكانات والخصائص الفنية، التي قد يمتلكها مهاجم في مركزه".

وتابع "هو يحتاج إلى الدعم ليكون في أفضل حالاته".

يذكر أن مونتيلا يفضل الاعتماد على صلاح كمهاجم ثان، وهو المركز الذي سجل من خلاله صلاح 7 أهداف حتى الآن.