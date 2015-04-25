أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
«محامين السويس»: منى البرنس تعدت حدودها كأستاذة جامعية -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مد حالة الطوارئ بسيناء 3 أشهر واستمرار حظر التجول برفح والشيخ زويد والعريش

Google+ Print
مد حالة الطوارئ بسيناء 3 أشهر واستمرار حظر التجول برفح والشيخ زويد والعريش مد حالة الطوارئ بسيناء 3 أشهر واستمرار حظر التجول برفح والشيخ زويد والعريش

الرئيس

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً اليوم السبت، بإعلان حالة الطوارئ فى عدد من مناطق شمال سيناء، لمدة 3 أشهر. 

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر  القرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٥، بتاريخ ٢٤ يناير الماضي، بمد رفع الطوارىء بشمال سيناء  نظرا لاستمرار الظروف الأمنية التى تمر بها محافظة شمال سيناء، لمدة 3 شهور تنتهي اليوم .

وكان نص القرار، “يمد اعلان حالة الطوارىء، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٦ لسنة ٢٠١٤، فى المنطقة المحددة، شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الاحمر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة، على خط الحدود الدولية، لمدة ٣ اشهر اخرى، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الاحد ٢٥ يناير ٢٠١٥.
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يلتقي جون ماكين عضو مجلس الشيوخ قبل مغادرة واشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال ...يرد على من يقول ماذا بعد زيارة الرئيس السيسي لواشنطن

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام

مساء dmc - الرئيس السيسي يغادر واشنطن بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام