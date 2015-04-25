مد حالة الطوارئ بسيناء 3 أشهر واستمرار حظر التجول برفح والشيخ زويد والعريش

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً جمهورياً اليوم السبت، بإعلان حالة الطوارئ فى عدد من مناطق شمال سيناء، لمدة 3 أشهر.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم ١٤٢ لسنة ٢٠١٥، بتاريخ ٢٤ يناير الماضي، بمد رفع الطوارىء بشمال سيناء نظرا لاستمرار الظروف الأمنية التى تمر بها محافظة شمال سيناء، لمدة 3 شهور تنتهي اليوم .

وكان نص القرار، “يمد اعلان حالة الطوارىء، الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٦٦ لسنة ٢٠١٤، فى المنطقة المحددة، شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا، من غرب العريش، وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر الاحمر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة، على خط الحدود الدولية، لمدة ٣ اشهر اخرى، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح الاحد ٢٥ يناير ٢٠١٥.

>

>