"لفظ الجلالة" لم يتأثر من تفجير إرهابيين لمسجد نقطة شرطة أسوان

لم يفرق الإرهاب فى محاولته لنشر الذعر فى نفوس المواطنين، بين مسجد أو كنيسة، وفى أسوان تسبب محدث صوت زرعه مجهولون إرهابيون بجوار السور الخلفى لنقطة شرطة التحرير بمنطقة كيما دائرة قسم ثان أسوان، بعد ظهر اليوم، السبت، عن إلحاق أضرار بمسجد نقطة الشرطة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

"اليوم السابع" انتقل إلى موقع الحدث، وتبين أن هناك أضرارا وبعض التصدعات، لحقت بمسجد نقطة الشرطة، إلا أن حزء الجدار المكتوب عليه لفظ الجلالة "الله" لم يمسه سوء من محاولات الإرهاب الأسود.

فى المقابل، انتقل إلى موقع صوت الانفجار اللواء محمد مصطفى عبدالعال، مدير أمن أسوان، للاطمئنان على الوضع الأمنى عقب الحادث، وزار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسوان، منزل إحدى السيدات المواجه لموقع الحدث، بعد أن اشتكت من تحطم أجزاء من باب منزلها.

وكشفت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد خالد الشاذلى، أن مجهولين قاموا بزرع محدث صوت بجوار السور الخلفى لنقطة شرطة التحرير بمنطقة كيما، ولم يتم العثور على بقايا المصدر.

وتسبب صوت الانفجار فى إلحاق أضرار بمسجد نقطة الشرطة، وأيضًا تهشم زجاج إحدى شرفات المنازل المواجهة للسور الخلفى لنقطة الشرطة.

وقام خبراء المفرقعات وقوات الحماية المدنية، برئاسة العقيد ضياء الدين صبحى وكيل إدارة الحماية المدنية بأسوان، بتمشيط المنطقة المحيطة بصوت الانفجار للتأكد من سلامتها وعدم وجود أى مواد متفجرة أخرى بالمنطقة.