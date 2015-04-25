إحباط محاولة 60 شخصا بينهم 3 سودانيين التسلل إلى ليبيا عبر السلوم

أحبطت عناصر قوات حرس الحدود المصرية بالمنطقة الغربية العسكرية، اليوم السبت، محاولة تسلل 60 شخصًا إلى الأراضى الليبية بطريقة غير مشروعة عبر غربى مدينة السلوم، وتم ضبطهم حال تواجدهم بمنطقة عسكرية غير مصرح للمدنيين بالتواجد فيها.

كان مدير أمن مطروح اللواء العنانى حمودة، قد تلقى إخطارا بضبط 60 شخصا بينهم "4 من الإسكندرية و8 من البحيرة و2 من الغربية و5 من الدقهلية و2 من دمياط و9 من بنى سويف و24 من أسيوط و2 من سوهاج و1 من مطروح و3 مواطنين سودانيين"، وذلك حال مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة فى طريقهم إلى الأراضى الليبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح عسكرية السلوم وجارٍ العرض على النيابة.