بالفيديو..إطلالة إخبارية جديدة من اليوم السابع مع هاجر العادلى

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلا للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

1 –وزارة الشباب تنظم احتفالية باستاد القاهرة بمناسبة عيد تحرير تحرير سيناء

2 – حركة تنقلات وترقيات جديدة فى وزارة الداخلية

3 – الصحة : خروج جميع مصابى حالات التسمم باستثناء11 حالة تحت الملاحظة

4 –الهيئة القومية للاستشعار عن بعد تطمئن المصريين عن مصير القمر الصناعى “إيجبت سات 2″

5 – مقتل 120 شخصا على الأقل فى زلزال قوته 7.7 درجة بنيبال

6 – أكبر عريس بريطانى “103 أعوام” يقرر أخيرا الزواج بصديقته “91 عاما”